عقارات حماة تطلق خدمات البيوع العقارية في الدوائر التابعة لها

حماة-سانا

باشرت مديرية عقارات حماة والدوائر العقارية التابعة لها في المحافظة تقديم خدمات البيوع العقارية للمواطنين، وذلك ضمن خططها لتحسين وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالمعاملات العقارية.

وأوضح مدير عقارات حماة معاوية جرجنازي في تصريح لـ سانا، أن مكاتب التوثيق العقاري باشرت بتقديم كافة الخدمات العقارية، التي تشمل البيع، والشراء، والإفراز، والهبة، والانتقال، وكافة الخدمات العقارية ذات الصلة.

وأضاف جرجنازي: إن هذه الخدمات تقدم بعد حصول المواطن على براءة الذمة المالية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد على المواطنين، فضلاً عن ضمان الشفافية ودقة التوثيق في جميع المعاملات العقارية.

يُذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي المديرية لتعزيز الخدمات العقارية وتطويرها، بما يواكب التوجهات الحديثة لتحسين بيئة الأعمال وخدمة المواطنين.