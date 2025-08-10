الأرصاد الجوية: استمرار موجة الحر حتى يوم الجمعة القادم

دمشق-سانا

حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من استمرار الموجة الحارة الشديدة حتى يوم الجمعة 15-08-2025.

وتوقعت المديرية في منشور عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن تتراوح درجات الحرارة العظمى في المناطق الساحلية والمرتفعات الجبلية بين 34 و38 درجة مئوية، وفي المناطق الشرقية والجزيرة والبادية بين 45 و48 درجة مئوية، وفي المناطق الداخلية بين 42 و45 درجة مئوية، مشيرة إلى أن نسبة الرطوبة عالية على المناطق الغربية ما يؤدي إلى الشعور الزائد بالحرارة.

وأوضحت المديرية أنه بالنسبة للرياح هناك نشاط على سرعتها نتيجة التيارات الهابطة الشديدة أحياناً المترافقة مع العواصف الرعدية وزخات المطر العشوائية، وذلك في المناطق الجنوبية ومرتفعات القلمون والمنطقة الوسطى والمرتفعات الساحلية.

وأكدت المديرية العامة للأرصاد الجوية أهمية اتخاذ كل إجراءات السلامة للأشخاص والفعاليات التي قد تسبب لها هذه الأجواء أي مشكلة.