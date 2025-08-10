عطل كهربائي يوقف ضخ المياه في اللاذقية ويقطع التزويد بالكامل

اللاذقية-سانا

توقفت محطات ضخ المياه الرئيسية في محافظة اللاذقية عن العمل بشكل كامل، إثر عطل مفاجئ في الشبكة الكهربائية العامة وقع بعد منتصف ليل أمس، ما أدى إلى انقطاع التزويد المائي عن مختلف أحياء المدينة.

وذكرت المؤسسة العامة لمياه الشرب في اللاذقية، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن العطل الكهربائي وقع عند الساعة الواحدة صباحاً، وأدى إلى توقف محطات الضخ الرئيسية في السن، جورين، الشير، الجنديرية، عن العمل بشكل تام.

وأكدت المؤسسة أنها تتابع أعمال الإصلاح بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتبذل أقصى الجهود المتاحة لإعادة التيار الكهربائي وتشغيل المضخات، بهدف استئناف التزويد المائي في أسرع وقت ممكن.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى التعاون والتريث ريثما تُستكمل أعمال الصيانة، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة لضمان عودة الخدمة تدريجياً إلى مختلف المناطق.