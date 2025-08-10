محاضرة في نقابة أطباء حمص حول تدبير الحالات القلبية الإسعافية عند حديثي الولادة

حمص-سانا

نظم فرع نقابة الأطباء في حمص بالتعاون مع شركة إيبلا الدوائية، محاضرة علمية بعنوان “تدبير الحالات القلبية الإسعافية عند حديثي الولادة”، قدمها استشاري الأمراض القلبية عند الأطفال الدكتور محمود الصوفي، وذلك في مقر النقابة في حي باب هود بحمص.

وأشار الصوفي الذي يشغل حالياً رئيس قسم القلبية عند الأطفال في مستشفى الجليل التخصصي في الإمارات العربية المتحدة، في تصريح لمراسلة سانا، إلى أنه اختار عنوان المحاضرة بسبب ندرة الاختصاص، على الرغم من نسبة المشاكل القلبية الخلقية العالية، وبهدف تسليط الضوء على هذا الاختصاص لنشر الوعي بين زملائه المعنيين في رعاية الأطفال حديثي الولادة، وكيفية تدبير الحالات ومقاربتها وتصنيفها وعلاجها، وتقديم التدبير الأولي لضمان حياة جيدة للأطفال المرضى.

وبين الصوفي أن المحاضرة تضمنت عدة أقسام، نظري وآخر عملي يضم فيديوهات وحالات سريرية، بالإضافة لقسم خاص للاستماع والإجابة عن مداخلات الأطباء.

بدورها أوضحت عضو مجلس إدارة نقابة أطباء حمص الدكتورة دانا غليون، أن النقابة أخذت على عاتقها منذ التحرير التركيز على رفع السوية العلمية للأطباء المقيمين، وتجديد المعلومات للاختصاصيين، فوجهت دعوة للأطباء على امتداد سوريا للبدء بسلسلة محاضرات باختصاصات متنوعة، مشيرةً إلى توافد عدد كبير من الأطباء الاختصاصيين والاستشاريين من خارج القطر، لتقديم محاضرات علمية بالتنسيق مع النقابة.

وبين الدكتور اختصاصي الداخلية والقلبية جميل خباز، وهو من الأطباء المشاركين والمحاضرين ضمن النشاطات العلمية للنقابة، أن الطبيب بحاجة دائمة لتجديد معلوماته الطبية، ومواكبة أحدث ما توصلت إليه العلوم والدراسات في الطب الحديث، مبيناً أن المحاضرات العلمية والعملية التي تنظمها النقابة للأطباء تساهم في تحسين مهاراتهم ومعارفهم، ما ينعكس إيجاباً على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.