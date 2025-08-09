تحت شعار “وتبقى العربية”.. انطلاق فعاليات معرض إسطنبول الدولي العاشر للكتاب العربي

إسطنبول-سانا

انطلقت اليوم في مدينة إسطنبول التركية فعاليات معرض إسطنبول الدولي العاشر للكتاب العربي، بحضور والي المدينة السيد داوود غول وعدد من الشخصيات الرسمية والثقافية رفيعة المستوى، إلى جانب نخبة من الناشرين والكتّاب من مختلف الدول العربية.

وشهد حفل الافتتاح الذي أقيم في صالة أوراسيا – مركز يني كابي للمعارض، أجواءً احتفالية عكست أهمية المعرض كواحد من الفعاليات الثقافية البارزة، حيث يجمع على مدار تسعة أيام دور نشر سورية وعربية وعالمية، ويقدّم برنامجاً غنياً بالندوات، إضافة إلى ورشات عمل، وحفلات توقيع كتب.

مدير المعرض السيد مهدي الجميلي قال في كلمته خلال الحفل: إن المعرض يحمل في نسخته العاشرة شعار “وتبقى العربية”، في تأكيد على دور اللغة العربية في الحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز التواصل بين الشعوب، مشدداً على أهمية هذه التظاهرة الثقافية في مدّ جسور التواصل بين تركيا والعالم العربي، وتعزيز التبادل الثقافي والأدبي بين الجانبين.

وتستمر فعاليات المعرض الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأتراك ووزارة الثقافة والسياحة التركية، بدعم من غرفة تجارة إسطنبول ووكالة الأناضول، حتى ال 17 من آب 2025، حيث يفتح أبوابه أمام الجمهور ومحبي القراءة من مختلف الأعمار.