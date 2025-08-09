اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تدين إعلان إسرائيل نيتها السيطرة على غزة

عمان-سانا

أدانت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة بشدة إعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة واحتلال قطاع غزة.

وقالت اللجنة في بيان اليوم نقلته وكالة الأنباء الأردنية بترا: إن هذا الإعلان يُشكّل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً وانتهاكاً للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي، وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكدت اللجنة أن التوجه الإسرائيلي المعلن يشكل استمراراً لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري، وضم الأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنين “وهي جرائم ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية”، منبهة إلى أن هذه الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني تبدّد أيّ فرصة لتحقيق السلام، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع.

وشددت اللجنة في بيانها على ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية، والسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقاً للقانون الإنساني الدولي ومعايير العمل الإنساني الدولية المعمول بها.

كما رفض البيان أيّ محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه مع التأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلّا عبر تنفيذ حل الدولتين بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي ولا سيّما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية.