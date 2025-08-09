غداً انطلاق بطولة التحرير لكرة اليد لفئة تحت الـ 17 سنة

دمشق-سانا

تنطلق غداً بطولة التحرير لكرة اليد لفئة تحت الـ 17 سنة، التي يقيمها اتحاد كرة اليد في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق وتستمر حتى الخامس عشر من الشهر الجاري.

وفي تصريح لـ سانا قال رئيس اتحاد اللعبة رافع بجبوج: إنه يشارك في البطولة 12 نادياً، وهي مهمة للوقوف على مستوى اللاعبين بدنياً وفنياً.

وأضاف بجبوج: تعد هذه البطولة فرصة لاختيار اللاعبين الذين سيمثلون منتخب سورية تحت الـ 17 سنة للمشاركة في البطولة الآسيوية التي ستقام في الأردن في الخامس عشر من الشهر القادم.

وأوضح بجبوج أن الاتحاد يواصل تحضيراته لإقامة بطولة الجمهورية للذكور والإناث خلال الشهر العاشر القادم بطريقة التجمع في عدد من المحافظات السورية.

يشار إلى أن الأندية المشاركة ببطولة التحرير لفئة تحت الـ 17 سنة هي النواعير والطليعة والفرات والشباب والكرامة ومحردة والجزيرة والنبك ودير عطية والشعلة والقنيطرة واليقظة.