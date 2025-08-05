الزراعة السورية تعتمد صنفين جديدين من القمح القاسي

دمشق-سانا

قررت اللجنة الوطنية لاعتماد الأصناف برئاسة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السوري الدكتور أمجد بدر اعتماد صنفين جديدين من القمح القاسي، بعد دراسة نتائج الأبحاث العلمية لتحسين إنتاجية المحصول.

وجاء هذا القرار خلال جلسة عقدتها اللجنة اليوم في مبنى الوزارة، وقررت اعتماد صنفي القمح “بحوث 13″ و”شام 13” نظراً لإنتاجيتهما العالية وتكيفهما مع الزراعة المروية ومقاومتهما للأمراض.

واستعرض المشاركون في الاجتماع أهمية هذين الصنفين، حيث حقق صنف “بحوث 13” متوسط غلة بلغ 5892 كغ/هكتار، ويتميز بنسبة بروتين مرتفعة وصلابة عالية، ومقاومة جيدة للأمراض.

أما “شام 13” فيعتبر ثمرة تعاون مع منظمة المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة “إيكاردا”، وبلغ متوسط إنتاجه 6479 كغ/هكتار، ويتميز بارتفاع معتدل ووزن نوعي ثقيل ومقاومة عالية للصدأ الأصفر.