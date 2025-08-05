الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى إدخال المساعدات إلى قطاع غزة فوراً

نيويورك-سانا

دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إسرائيل إلى السماح فوراً، ودون عوائق، بمرور كميات كافية من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين في قطاع غزة لتجنب تفاقم المعاناة ووقوع المزيد من الخسائر في الأرواح.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن تورك قوله في بيان: “صور الناس المتضورين جوعاً في غزة تفطر القلب ولا تُطاق، ووصولنا إلى هذه المرحلة يعد إهانة لإنسانيتنا المشتركة، وتذكرة أخرى بضرورة إنهاء العنف نهائياً، يجب أن يكون إنقاذ الأرواح أولوية الجميع”.

وأوضح تورك أن إسرائيل تواصل فرض قيود مشددة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وما تسمح بإدخاله من الإغاثة لا يكفي على الإطلاق، مبيناً أن حرمان المدنيين من الوصول إلى الغذاء يعد جريمة ضد الإنسانية.

وفي سياق متصل قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: إن التقارير تفيد باستمرار مقتل وإصابة الكثير من الأشخاص في غزة، بمن فيهم أشخاص يبحثون عن الطعام على الطرق التي تسلكها قوافل الأمم المتحدة جراء استهدافهم من القوات الإسرائيلية.

وتطالب الأمم المتحدة باستمرار بضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية من أجل الوصول إلى نحو 2.4 مليون فلسطيني في القطاع يعيشون ظروفاً إنسانية كارثية جراء حرب التجويع والإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023.