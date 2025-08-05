وزارة التربية: نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي ستعلن رسمياً خلال اليومين القادمين من هذا الأسبوع

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية أن نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي العام والشرعي ستُعلن رسمياً خلال اليومين القادمين من هذا الأسبوع.

ونفت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه، ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول صدور النتائج اليوم، موضحةً أن إعلان النتائج سيكون حصراً من خلال منصاتها الرسمية فقط.

ودعت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة والموثوقة.

وكانت امتحانات شهادتي التعليم الأساسي العام والشرعي، انتهت يومي التاسع والعاشر من شهر تموز الفائت، وتقدم لها أكثر من 398 ألف طالب وطالبة.