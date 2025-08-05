SCS-NET

وزارة التربية: نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي ستعلن رسمياً خلال اليومين القادمين من هذا الأسبوع

2025-08-05

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية أن نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي العام والشرعي ستُعلن رسمياً خلال اليومين القادمين من هذا الأسبوع.

ونفت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه، ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول صدور النتائج اليوم، موضحةً أن إعلان النتائج سيكون حصراً من خلال منصاتها الرسمية فقط.

ودعت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة والموثوقة.

وكانت امتحانات شهادتي التعليم الأساسي العام والشرعي، انتهت يومي التاسع والعاشر من شهر تموز الفائت، وتقدم لها أكثر من 398 ألف طالب وطالبة.

انظر ايضاً

21 أيلول القادم بدء العام الدراسي الجديد بجميع المدارس في سوريا

دمشق-سانا حددت وزارة التربية والتعليم السورية اليوم موعد بدء العام الدراسي القادم 2025-2026 صباح يوم …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved