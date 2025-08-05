وزير الخارجية والمغتربين يلتقي فريق بحث مجزرة التضامن

دمشق-سانا

التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني فريق بحث مجزرة التضامن البروفيسور أوغور أوميت أونغور والدكتور علي الجاسم، حيث أكد حرص الحكومة السورية على محاسبة المسؤولين عن جرائم النظام البائد وإنصافالضحايا، والوقوف إلى جانب عائلاتهم.

ولفت الوزير الشيباني إلى أهمية تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين ودورهما بما يضمن حقوق السوريين وإنصاف الضحايا.

من جانبه تحدث البروفيسور أونغور عن أهمية أرشيف الأجهزة الأمنية والاستعانة بالخبراء في تسريع عملية محاسبة رجالات النظام على المجازر التي ارتكبوها.

وأعرب عن استعداده للتعاون أكاديميًا وعمليًا، مستحضرا تجارب عدة دول يمكن أن تكون قابلة للتطبيق في سورية.