وزير العدل: نتابع بكل جدية وحزم الإجراءات المتخذة ضد مرتكبي جريمة قتل ديالا صلحي الوادي

دمشق-سانا

أكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس، أن الوزارة تتابع بكل جديةٍ وحزمٍ الإجراءات القضائية المتخذة ضد المتورطين بالجريمة النكراء، التي راحت ضحيتها المغدورة ديالا صلحي الوادي، وهزت ضمير المجتمع بأسره.

وبين وزير العدل في تغريدة عبر منصة (X)، أن إلقاء القبض على المتورطين تم بفضل الجهود الحثيثة لرجال الأمن التابعين لوزارة الداخلية، وبإشراف مباشر من المحامي العام الأول بدمشق.

وقال وزير العدل: “وإذ نشيد بهذه الجهود السريعة، فإننا نوجه كل الأجهزة القضائية المختصة إلى الإسراع في إنجاز إجراءات التحقيق والمحاكمة، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، وتطبيق أقصى درجات العقاب الرادع وفقاً للقانون، بحيث يكون عبرةً لكل من تسوِّل له نفسه المساس بحرمة الأرواح البريئة”.

ولفت الوزير الويس، إلى أن العدالة لن تتحقق كاملةً إلا بنيل كل مجرم عقابه المستحق، ولن يهنأ للضمير المجتمعي بالٌ حتى تُنفذ أحكام القانون بحق مرتكبي هذه الجريمة البشعة.

وكان قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق العميد أسامة محمد خير عاتكة أعلن في وقت سابق اليوم، أن فرع المباحث الجنائية تمكن في أقل من 24 ساعة، من كشف ملابسات جريمة قتل وقعت في حي المالكي بالعاصمة دمشق، وذلك عقب تلقي بلاغ بالعثور على جثة المدعوة ديالا صلحي الوادي داخل منزلها.