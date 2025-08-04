الصحة السورية تبحث مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع تعزيز التعاون

دمشق-سانا

بحث وزير الصحة السوري الدكتور مصعب العلي مع مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع محمد عثمان أكرم سبل تعزيز التعاون الصحي المشترك، ودعم المنشآت الصحية في سوريا.

وناقش الجانبان خلال اجتماع عقد اليوم في مبنى الوزارة آلية دعم القطاع الصحي في سوريا وتأهيل وترميم البنى التحتية للمشافي.

بدوره بيّن الوزير العلي الواقع الصحي والنقص الكبير في الأجهزة النوعية وخاصة أجهزة الرنين المغناطيسي، مثمناً الجهود التي يبذلها المكتب والدعم الذي يقدمه في إعادة ترميم وتأهيل المنشآت الصحية الأمر الذي يسهم بتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

من جهته أوضح أكرم سعي المكتب لتقديم الدعم اللازم للنهوض بالقطاع الصحي في سوريا، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال ترميم وتأهيل عدة أقسام في مشفى حمص الكبير لضمان تأمين خدمات صحية للمواطنين.

حضر الاجتماع معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب ومدير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور زهير القراط وعدد من المديرين والمعنيين.