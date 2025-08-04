استئناف حركة دخول المواطنين إلى السويداء وخروجهم منها عبر بصرى الشام

درعا-سانا

استؤنفت اليوم حركة دخول المواطنين إلى السويداء والخروج منها عبر بصرى الشام في ريف درعا الشرقي بعد أن أغلقت وزارة الداخلية الطريق يوم أمس بشكل مؤقت حفاظاً على حياة المدنيين.

وبين مصدر في الدفاع المدني لمراسلة سانا أن 132 شخصاً من أبناء محافظة السويداء دخلوا ظهر اليوم عبر بصرى الشام إلى المحافظة على متن حافلتين وعدة سيارات قادمة من مدينة جرمانا بريف دمشق، مشيراً إلى أن من بين القادمين عدداً من طلاب الجامعات العائدين إلى منازلهم في السويداء.

وأوضح المصدر أن عودة الحركة جاءت بعد استقرار الأوضاع وتوافر الظروف الإنسانية المناسبة، مؤكداً استمرار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان انسيابية الحركة، وتأمين الخدمات الأساسية للعابرين، بما في ذلك النقل العام والإسعاف والدعم الإغاثي.

وتواصل الجهات المختصة متابعة حركة المرور من السويداء وإليها عبر بصرى الشام، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ويعزز من الاستجابة الإنسانية في ظل الظروف الراهنة.