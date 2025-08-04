الزعبي يبحث مع هيئة الرقابة والتفتيش في درعا سبل تفعيل عملها في مراقبة أداء المؤسسات الحكومية

درعا-سانا

ناقش محافظ درعا أنور طه الزعبي مع أعضاء هيئة الرقابة والتفتيش في المحافظة، الخطوات العملية لتفعيل عمل الهيئة، وزيادة فعاليتها في مراقبة أداء المؤسسات والدوائر الحكومية.

وأكد الزعبي خلال الاجتماع، أهمية تكثيف جهود الرقابة الداخلية في المديريات الحكومية، وضرورة اعتماد آليات شفافة ومتطورة، لضمان ضبط الأداء الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على أن تعزيز دور هيئة الرقابة والتفتيش، يعد ركيزة أساسية في مكافحة الفساد وضمان تطبيق القوانين والأنظمة، بما يعزز مبدأ المساءلة ويحقق العدالة الإدارية، موضحاً أن التنسيق والتعاون المستمرين بين الهيئة والجهات الحكومية، يعزز من قدرة المحافظة على تقديم أداء مؤسساتي متميز.

وخلص الاجتماع إلى وضع خطة عمل، تشمل متابعة دورية للرقابة وتفعيل دور الهيئات الرقابية الفرعية في المديريات، إلى جانب رفع مستوى التدريب والتأهيل للكوادر العاملة في مجال الرقابة والتفتيش.