“أي مستقبل نريد لسوريا”… محاضرة في فرع اتحاد الكتاب العرب بطرطوس

طرطوس-سانا

قدم الباحث عبد الرحمن تيشوري، محاضرة اليوم تحت عنوان “أي مستقبل نريد لسوريا” في فرع اتحاد الكتاب العرب بطرطوس، تناول فيها مستقبل الاستثمارات الاقتصادية والإجراءات التي تقوم بها الحكومة في هذا المجال.

وطرح الباحث جملة من المقترحات والأفكار للمرحلة المقبلة حول كيفية تحسين الوضع الاقتصادي، مستعرضاً بعض إجراءات الحكومة في هذا السياق.

وأشار تيشوري إلى أن سوريا من الدول التي تشهد نمواً سكانياً كبيراً، وعانت من أوضاع اقتصادية صعبة خلال حكم النظام البائد، مؤكداً ضرورة تطوير عمل الدوائر والمؤسسات الحكومية إلى أسلوب وصيغة جديدة قادرة على توفير الفرص وتحقيق الاستقرار، والانطلاق إلى مستقبل أفضل.

يذكر أن الباحث عبد الرحمن تيشوري استشاري تطوير وتدريب، وعضو في الجمعية العلمية الاقتصادية، وعمل سابقاً في وزارة التنمية الإدارية.