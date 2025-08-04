بعد سنوات من النزوح والتهجير.. أهالي كفرنبل بريف إدلب يزرعون الأمل في أراضيهم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سوريا والعالم
وزير الداخلية السوري يبحث مع نظيره التركي التعاون المشترك وتطوير التنسيق الأمني
2025-08-04
باراك: سوريا تستحق الاستقرار والسوريون يستحقون السلام
2025-08-04
الوفد التقني لوزارة الخارجية السورية إلى ليبيا لـ سانا: زيارتنا تهدف إلى تصحيح أوضاع الجالية السورية وافتتاح السفارة في طرابلس
2025-08-04
وفد تقني من وزارة الخارجية يزور السودان
2025-08-04
بيان مشترك سوري أذربيجاني تركي قطري: مشروع توريد الغاز الأذربيجاني إلى سوريا رمز للتضامن الإقليمي
2025-08-03
وزير الاتصالات السوري يلتقي رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والبريد في الأردن
2025-08-02
سفارة أذربيجان بدمشق: تدشين خط نقل الغاز إلى سوريا يعكس رغبة القيادة الأذربيجانية في دعم التنمية الاقتصادية فيها
2025-08-02
محليات
وزير الطاقة يلتقي اللجنة السورية الأردنية المشتركة ويشيد بجهودها في إدارة واستثمار حوض نهر اليرموك
2025-08-04
الزعبي يبحث مع هيئة الرقابة والتفتيش في درعا سبل تفعيل عملها في مراقبة أداء المؤسسات الحكومية
2025-08-04
اللجنة السورية الأردنية المعنية بحوض اليرموك تبحث الاستفادة المثلى من وارداته المائية
2025-08-04
زراعة حماة تستقبل طلبات المفصولين تعسفياً خلال الثورة السورية لإعادتهم إلى عملهم
2025-08-04
التنمية الإدارية تنشر قائمة جديدة لمفصولين تعسفياً من وزارة الثقافة
2025-08-04
مدير التأمين والمعاشات: بدء صرف معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين عن شهر آب مع الزيادة
2025-08-04
استئناف عمل ممر بصرى الشام الإنساني بعد تأمين المنطقة-فيديو
2025-08-04
رياضة
منتخب سوريا لكرة السلة يشارك في نهائيات كأس آسيا في السعودية
2025-08-04
“يد واحدة وقلب واحد”… مهرجان مجتمعي رياضي للأطفال في درعا
2025-08-04
أشبال الطليعة يتوجون أبطالاً لبطولة النصر والتحرير في حماة
2025-08-03
أمية يتجاوز الرواد برباعية في ذهاب الملحق المؤهل للدوري السوري الممتاز
2025-08-02
11 ميدالية لسوريا في بطولة مستر يونيفرس الدولية لبناء الأجسام في الأردن
2025-08-02
اتحاد الترياثلون يقيم اختبارات لانتقاء المنتخب الوطني تحضيراً للاستحقاقات المقبلة
2025-08-02
اختتام بطولة الجمهورية للبلياردو 8 كرات
2025-08-01
اقتصاد
استقرار أسعار الذهب في السوق السورية
2025-08-04
خبراء ومختصون: الاستثمار في القطاع الزراعي ركيزة لتعزيز الأمن الغذائي في سوريا
2025-08-04
نساء ريف دمشق يتحدين الصعوبات بمشاريع إنتاجية
2025-08-04
وزير الطاقة يلتقي إدارة شركة UCC العالمية لبحث مشاريع توليد الكهرباء في سوريا
2025-08-04
ارتفاع طفيف في أسعار النفط بعد موافقة أوبك+ على زيادة الإنتاج في أيلول
2025-08-04
رغم تراجع المردود المادي.. زراعة القطن لا تزال حاضرة في منطقة الغاب
2025-08-04
أوبك بلس تجدد التزامها باستقرار السوق النفطية
2025-08-03
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
باراك: سوريا تستحق الاستقرار والسوريون يستحقون السلام
الوفد التقني لوزارة الخارجية السورية إلى ليبيا لـ سانا: زيارتنا تهدف إلى تصحيح أوضاع الجالية السورية وافتتاح السفارة في طرابلس
استئناف عمل ممر بصرى الشام الإنساني بعد تأمين المنطقة-فيديو
وفد تقني من وزارة الخارجية يزور السودان
بيان مشترك سوري أذربيجاني تركي قطري: مشروع توريد الغاز الأذربيجاني إلى سوريا رمز للتضامن الإقليمي
المالية السورية: نقل أرصدة رواتب العاملين في السويداء مؤقتاً إلى البنوك في إزرع
بدء توريد الغاز الأذربيجاني إلى سوريا عبر تركيا
وزيرا الخارجية التركي والسعودي يبحثان مستجدات الأوضاع في سوريا وغزة
وزارة الخارجية السورية تعلن تقديم خدمات قنصلية للسوريين المقيمين في ليبيا مجاناً
قافلة محروقات تصل إلى بصرى الشام بريف درعا لإدخالها إلى السويداء- فيديو
بعد سنوات من النزوح والتهجير.. أهالي كفرنبل بريف إدلب يزرعون الأمل في أراضيهم
2025-08-04
أهالي كفرنبل
2025-08-04
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منتخب سوريا لكرة السلة يشارك في نهائيات كأس آسيا في السعودية
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