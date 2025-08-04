الزراعة تبدأ بتصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية المهنية الزراعية والبيطرية

دمشق-سانا

بدأت مديرية الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية في وزارة الزراعة، أعمال تصحيح الأوراق الامتحانية للشهادة الثانوية المهنية الزراعية والبيطرية، في مركز التدريب على الإرشاد والعلوم الزراعية بدمشق، وذلك بمشاركة نخبة من المدرسين والمختصين في المجالات الزراعية والبيطرية.

وفي تصريح لمراسل سانا، أكد مدير الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية في الوزارة الدكتور ربيع الحسن أن عدد أوراق الإجابة المستلمة من المراكز بلغ 10105 أوراق امتحانية، حيث تم البدء بتصحيحها، ومن المخطط الانتهاء منها خلال 10 أيام، مشيراً إلى أنه تم استلام أوراق الإجابات عند نهاية الامتحانات من لجان حفظ الأسئلة في المحافظات، وحفظها في المركز حتى بدء عمليات التصحيح.

اللجان المعتمدة للتصحيح والتدقيق

ولفت الحسن إلى تشكيل 8 لجان مختصة بتصحيح الأوراق الامتحانية وتدقيق الإجابات، وتشكيل لجان تدقيق إضافية مهمتها سحب عينات عشوائية من الأوراق المصححة، وتدقيقها مرة ثانية، للتأكد من دقة عملية التصحيح وجمع الدرجات، لافتاً إلى وجود لجان لتنزيل درجات المواد لجميع الطلاب على الحواسيب، ومطابقتها عند نهاية كل مادة لمنع حدوث أي خطأ في تنزيل الدرجات.

معايير تصحيح المواد

وبين مدير الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، أنه تم تشكيل لجان مختصة لإعداد سلالم التصحيح والتأكد من صحة ودقة الإجابات التي ستعتمد في السلم، ومطابقتها لمعلومات الكتاب المدرسي المقرر، وإضافة جميع المرادفات العلمية الصحيحة والخيارات الصحيحة التي يمكن للطالب أن يجيبها.

وأشار إلى تجهيز المركز بأجواء مناسبة ومريحة للمصححين، لناحية المراوح والمكيفات والإضاءة الجيدة وقاعات التصحيح المريحة، حيث يوجد عدد من المصححين المقيمين في المركز، تم تأمين وجبات طعام يومية لهم وغرف إقامة جيدة، أما باقي المصححين فيتوافدون يومياً للمركز، إضافة لتأمين نقل جميع المصححين سواء الوافدين من المحافظات أو من دمشق، من وإلى مركز التصحيح تخفيفاً للأعباء المالية عليهم.

شريحة المصححين

وتضم الكوادر المسؤولة عن تصحيح المواد مدرسين في الثانويات الزراعية والبيطرية من المهندسين والأطباء البيطريين، ومدرسي المواد الأخرى التي تشمل الرياضيات واللغة العربية والإنكليزية والتربية الإسلامية والمسيحية، كما تمت الاستعانة بفريق من مديرية الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية في الوزارة لدعم العمل حسب الحاجة والطوارئ.

وكانت امتحانات الشهادة الثانوية المهنية بفروعها الزراعية والبيطرية والآلات الزراعية لعام 2025، انطلقت في 22 حزيران الماضي، وانتهت في 17 تموز الفائت، وتقدم لها 1029 طالباً وطالبةً، موزعين على 21 مركزاً في مختلف المحافظات السورية.