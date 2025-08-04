فتح التسجيل للطلاب الراغبين بالدراسة في الجامعات الأردنية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية أنه بإمكان الطلاب السوريين الراغبين بالدراسة في مختلف البرامج والتخصصات والدرجات في الجامعات الأردنية الرسمية، والجامعات الخاصة، التقدم عن طريق التسجيل على منصة “ادرس في الأردن”.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم تلقت سانا نسخة منه، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية أطلقت النظام الإلكتروني الموحد لقبول الطلبة الوافدين من (غير الأردنيين) الراغبين بالدراسة في مختلف البرامج والتخصصات والدرجات في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، وذلك عن طريق التسجيل على منصة “ادرس في الأردن”.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع ومعرفة كل التفاصيل الخاصة بالتسجيل والدراسة والتخصصات المتاحة في الجامعات الأردنية في الفصل الأول من العام الدراسي 2026/2025، إضافة إلى تقديم طلبات الدخول إلى البوابة الإلكترونية “ادرس في الأردن” عبر الرابط الإلكتروني، علماً أن آخر موعد للتسجيل على المنصة الإلكترونية هو 2025/10/1.