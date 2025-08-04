وزير الطاقة يلتقي إدارة شركة UCC العالمية لبحث مشاريع توليد الكهرباء في سوريا

دمشق-سانا

التقى وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير، اليوم، مع إدارة شركة UCC العالمية، حيث تناول اللقاء متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مؤخراً بين الجانبين، والمتعلقة بإنشاء وتطوير أربع محطات لتوليد الكهرباء ومحطة للطاقة الشمسية في عدد من المناطق.

وناقش اللقاء مراحل سير العمل وفق ما نصّت عليه مذكرة التفاهم، والتأكيد على أهمية تسريع الإجراءات اللازمة للانتقال نحو توقيع العقود النهائية بهدف إطلاق المشاريع في أقرب وقت ممكن.

وأكد الوزير البشير أن توقيع العقود سيتم فور الانتهاء من الدراسات اللازمة، بما يضمن تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير، وبما يخدم احتياجات قطاع الطاقة في سوريا.

وفي الـ29 من أيار الماضي وقعت وزارة الطاقة مذكرة تفاهم مع شركة UCC العالمية بقيمة نحو 7 مليارات دولار، تتيح الاستثمار في قطاع الطاقة لتوليد (5000) ميغاواط، عبر تطوير أربع محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة (CCGT) في محطات تريفاوي بريف حمص (1500) ميغاواط، ومحردة (1000) ميغاواط، وزيزون بريف حماة (750) ميغاواط، ودير الزور (750) ميغاواط، بإجمالي توليد (4000) ميغاواط، وذلك باستخدام تقنيات أمريكية وأوروبية، إلى جانب محطة طاقة شمسية بسعة (1000) ميغاواط في منطقة وديان الربيع بريف دمشق.