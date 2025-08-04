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زراعة حماة تستقبل طلبات المفصولين تعسفياً خلال الثورة السورية لإعادتهم إلى عملهم

2025-08-04

حماة-سانا

باشرت مديرية الزراعة في حماة استقبال طلبات الموظفين المفصولين تعسفياً من قبل النظام البائد خلال سنوات الثورة السورية، تمهيداً لإعادتهم إلى عملهم.

وأوضح مدير مديرية زراعة حماة المهندس صفوان المضحي في تصريح لـ سانا، أن هذه الخطوة تأتي في سياق حرص الحكومة على إعادة الحقوق الوظيفية لأصحابها، وتمكين الكوادر من العودة إلى مواقع عملها، بما يضمن تعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق المصلحة العامة.

وتستمر الوزارات والمديريات في مختلف المحافظات باتخاذ الإجراءات لإعادة الموظفين المفصولين تعسفياً من قبل النظام البائد خلال سنوات الثورة، استناداً إلى توجيهات الحكومة، وتنفيذاً لقرار إعادة النظر في أوضاعهم.

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