الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين الـ 4 من آب 2025

دمشق:

1 – بازار صيف الحرية في مدينة الشباب، فندق الياسمين، الساعة الـ 12 ظهراً.

2 – ورشة عمل للأطفال بعنوان “المهندس الصغير” في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ 5.30 مساءً.

3 – محاضرة بعنوان “كيف ننظر إلى الفن الإسلامي” للدكتورة هلا قصص، في المكتبة الوطنية، الساعة الـ 5 مساءً.

4 – أمسية رصد فلكي للقمر في ساحة المسكية جانب الجامع الأموي، الساعة الـ 7 مساءً.

5 – عرض أفلام الأربعة المذهلون الخطوات الصعبة، إعادتها، الشاطر، أحمد أحمد، ريتسارت، في صالة سينما سيتي، من الساعة الـ 3,30 ظهراً حتى الساعة الـ 10,15 مساءً.

6 – عرض فيلم الكرتون المدبلج للأطفال”هواة الغناء”، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 12 ظهراً.

حمص:

1 – النادي الثقافي الشبابي في فرع حمص لاتحاد الكتاب العرب بشارع الغوطة، الساعة الـ 12 ظهراً.

حلب:

1 – افتتاح فعاليات اليوم العالمي للطفل من خلال العرض المسرحي التفاعلي “أمنيات”، في المركز الثقافي بالعزيزية، الساعة الـ 6 مساءً.