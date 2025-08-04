أوبك بلس تجدد التزامها باستقرار السوق النفطية

الرياض-سانا

جددت دول مجموعة “أوبك بلس” تأكيد التزامها باستقرار السوق النفطية في ظل أساسيات السوق الإيجابية والتوقعات المستقرة للاقتصاد العالمي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن دول المجموعة قررت خلال اجتماع عقدته اليوم عبر الفيديو، لمراجعة مستجدات السوق النفطية وآفاقها المستقبلية، تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره 547 ألف برميل يومياً في شهر أيلول المقبل، مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في آب الجاري، وهو ما يعادل أربع زيادات شهرية.

كما جددت مجموعة “أوبك بلس” التزامها بإعلان التعاون فيما بينها وخاصة فيما يتعلق بالتعديلات التطوعية الإضافية المتفق على مراقبتها، مؤكدة عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ كانون الثاني 2024.

وتعقد الدول الثماني التي تضم السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في الـ 7 من أيلول المقبل.