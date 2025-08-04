وفد من الداخلية السورية يبحث في باكستان تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

دمشق-سانا

أجرى وفد من وزارة الداخلية السورية برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية زياد العايش، وبرفقة بعض المسؤولين في جهاز الاستخبارات العامة، زيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية، استمرت عدة أيام.

وشملت الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من المسؤولين الباكستانيين في مختلف المؤسسات ذات الصلة، وذلك بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية والشرطية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزّز الاستقرار الوطني والإقليمي.

واطلع وفد الوزارة على آليات عمل الوكالة الوطنية للتحقيق في باكستان (NIA)، وخبراتها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الجانبين.