الأمن الداخلي في حماة يوقف رجلاً بتهمة تعذيب طفل بطريقة وحشية

حماة-سانا

أوقفت قوى الأمن الداخلي في محافظة حماة مواطناً يُدعى “ر.ح” من قرية المرادية جنوب المحافظة، بتهمة تعذيب طفل بطريقة وحشية، وذلك بعد انتشار صور صادمة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر آثاراً جسدية مروعة على جسد الطفل، ما أثار موجة غضب شعبية واستياءً واسعاً في الأوساط المحلية.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح مدير المكتب الإعلامي لقيادة الأمن الداخلي في محافظة حماة، يحيى خطاب، أن الجهات الأمنية باشرت التحقيق مع المتهم تمهيداً لإحالته إلى القضاء، مؤكداً أن مثل هذه الأفعال لا تُسامح ولا تُقبل، وأن القانون سيأخذ مجراه بكل حزم.

وأضاف خطاب: إن الطفل نُقل إلى المشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، على أن يُعرض لاحقاً على الطبابة الشرعية لتحديد أسباب الحروق والإصابات الظاهرة على جسده، وسط متابعة دقيقة من الجهات المختصة لضمان حقوقه القانونية والإنسانية.

وأشار خطاب، إلى أن الأمن الداخلي في حماة يتعامل بجدية بالغة مع قضايا العنف الأسري، وخاصة تلك التي تطال الأطفال، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات إساءة أو عنف لضمان التدخل السريع وحماية الضحايا.

وتأتي هذه الحادثة، في سياق جهود وزارة الداخلية لتعزيز حماية الأطفال من كل أشكال العنف، ومحاسبة كل من يتورط في انتهاك حقوقهم، في ظل تنامي الوعي.