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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سوريا والعالم
بيان مشترك سوري أذربيجاني تركي قطري: مشروع توريد الغاز الأذربيجاني إلى سوريا رمز للتضامن الإقليمي
2025-08-03
وزير الاتصالات السوري يلتقي رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والبريد في الأردن
2025-08-02
سفارة أذربيجان بدمشق: تدشين خط نقل الغاز إلى سوريا يعكس رغبة القيادة الأذربيجانية في دعم التنمية الاقتصادية فيها
2025-08-02
إيطاليا تدعم الاستجابة الصحية في سوريا بمبلغ 3 ملايين يورو
2025-08-02
وزير الاتصالات يلتقي أبناء الجالية السورية في الأردن
2025-08-01
وزارة الخارجية السورية تعلن تقديم خدمات قنصلية للسوريين المقيمين في ليبيا مجاناً
2025-08-01
وصول أولى رحلات الخطوط الجوية التركية إلى مطار حلب بعد توقف دام 14 عاماً
2025-08-01
محليات
انتهاء خطة دعم الخبز في ريف درعا وتوجه لتوسيعها على مستوى المحافظة
2025-08-03
وزير العدل السوري يؤكد أهمية تعزيز دور المحاماة في تحقيق العدالة
2025-08-03
وزير الثقافة السوري يبحث مع منظمة إيطالية سبل التعاون في مجال صون التراث
2025-08-03
الداخلية: العصابات المتمردة تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء
2025-08-03
الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تقدم مساعدات طبية لحملة “نبضنا واحد 2” في مشفى دمشق- فيديو
2025-08-03
انطلاق معسكر سبارك حمص لتأهيل الشباب في ريادة الأعمال والابتكار
2025-08-03
القائم بأعمال السفارة القطرية بدمشق: دعم الكهرباء في سوريا خطوة إنسانية وبداية لسلسلة من المبادرات
2025-08-03
رياضة
أشبال الطليعة يتوجون أبطالاً لبطولة النصر والتحرير في حماة
2025-08-03
أمية يتجاوز الرواد برباعية في ذهاب الملحق المؤهل للدوري السوري الممتاز
2025-08-02
11 ميدالية لسوريا في بطولة مستر يونيفرس الدولية لبناء الأجسام في الأردن
2025-08-02
اتحاد الترياثلون يقيم اختبارات لانتقاء المنتخب الوطني تحضيراً للاستحقاقات المقبلة
2025-08-02
اختتام بطولة الجمهورية للبلياردو 8 كرات
2025-08-01
خان شيخون يتأهل إلى الدوري الممتاز بكرة القدم
2025-08-01
مارسيليا الفرنسي يعلن عودة المهاجم أوباميانغ إلى صفوفه
2025-07-31
اقتصاد
زراعة دمشق وريفها تنظم معرضاً لأبرز المنتجات الغذائية والمشغولات النسائية
2025-08-03
انطلاقة جديدة لدهانات أمية في السوق السورية وتخفيضات تصل إلى 25 بالمئة
2025-08-03
درعا تنتج 200 ألف طن بندورة هذا الموسم وتتصدر الإنتاج السوري
2025-08-03
انطلاق معرض موتوريكس إكسبو 2025 بعد غد في مدينة المعارض بدمشق
2025-08-03
وزارة الاقتصاد والصناعة تسمح بتصدير الآلات وخطوط الإنتاج المستعملة
2025-08-03
المالية تشكل لجنة لمراجعة التكاليف الضريبية لعام 2024 وما قبله
2025-08-03
بيان مشترك سوري أذربيجاني تركي قطري: مشروع توريد الغاز الأذربيجاني إلى سوريا رمز للتضامن الإقليمي
2025-08-03
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SyrianArabNewsAgency
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الشريط الإخباري
بيان مشترك سوري أذربيجاني تركي قطري: مشروع توريد الغاز الأذربيجاني إلى سوريا رمز للتضامن الإقليمي
المالية السورية: نقل أرصدة رواتب العاملين في السويداء مؤقتاً إلى البنوك في إزرع
بدء توريد الغاز الأذربيجاني إلى سوريا عبر تركيا
وزيرا الخارجية التركي والسعودي يبحثان مستجدات الأوضاع في سوريا وغزة
وزارة الخارجية السورية تعلن تقديم خدمات قنصلية للسوريين المقيمين في ليبيا مجاناً
قافلة محروقات تصل إلى بصرى الشام بريف درعا لإدخالها إلى السويداء- فيديو
الرقابة والتفتيش والبنك الدولي يبحثان تطبيق مشروع تدعيم وإدارة القدرات المالية العامة في سوريا
وزير الإعلام: إسرائيل لا ترى بعين إيجابية وجود سوريا الجديدة بل تريدها ممزقة
المالية السورية: اعتداءات المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء تعيق صرف الرواتب
الصحة السورية تطلق برنامج تطوير البورد السوري في إطار عملها لإصلاح التعليم الطبي_فيديو
الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تقدم مساعدات طبية لحملة “نبضنا واحد 2” في مشفى دمشق
2025-08-03
مشفى دمشق
وزارة الصحة
2025-08-03
Hassan Nasr
سابق
مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء توضح سبب تأخر زيادة ساعات التغذية الكهربائية
انظر ايضاً
وزارة الصحة توقع اتفاقية مع الجمعية الطبية السورية الألمانية “سيغما” ومؤسسة الرواد للتعاون والتنمية، لتطوير القطاع الصحي
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