SCS-NET
الشريط الإخباري

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تقدم مساعدات طبية لحملة “نبضنا واحد 2” في مشفى دمشق

انظر ايضاً

وزارة الصحة توقع اتفاقية مع الجمعية الطبية السورية الألمانية “سيغما” ومؤسسة الرواد للتعاون والتنمية، لتطوير القطاع الصحي

﻿

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved