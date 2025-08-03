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ضبط مواد مخدرة داخل إحدى الشاحنات في معبر الراعي الحدودي مع تركيا

2025-08-03

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية ضبط كمية من المواد المخدرة مخبأة داخل إحدى الشاحنات المارة عبر معبر الراعي الحدودي مع تركيا، مشيرة إلى توقيف السائق وتحويله إلى إدارة مكافحة المخدرات أصولاً.

وقالت الوزارة في قناتها على تلغرام: إن التحقيقات أظهرت تورط المدعو “ع.ن” من سكان مدينة الباب شرق حلب في العملية، حيث تم توقيفه أيضاً وتحويله إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأكدت الوزارة استمرار جهود الجهات المعنية في مكافحة تهريب المواد المخدرة وتعقب المتورطين في هذه الجرائم الخطرة، حفاظاً على أمن المجتمع وسلامته.

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