انتهاء خطة دعم الخبز في ريف درعا وتوجه لتوسيعها على مستوى المحافظة

درعا-سانا

أنهى فرع المخابز في محافظة درعا تنفيذ خطة دعم الخبز المقدمة من برنامج الغذاء العالمي، والتي استهدفت عدداً من المخابز في الريف الشرقي من المدينة باتجاه بصرى الشام والمليحة الشرقية، وأسهمت في تخفيض سعر ربطة الخبز من 4000 إلى 2500 ليرة سورية، مع الحفاظ على جودة المادة وتوفرها بشكل منتظم.

وأوضح مدير فرع المخابز في درعا، أسامة عبيد، في تصريح لـ سانا أن الخطة شملت تزويد المخابز المستهدفة يومياً بـ 2650 طناً من الدقيق المعبأ ضمن أكياس وزن 15 كغ، وفق مخصصات كل مخبز، إلى جانب توزيع نسبة 25 بالمئة من الكمية كل يوم خميس لتعزيز الوفرة وتحقيق استقرار في التوزيع.

وأكد عبيد أن الطحين المستخدم كان عالي الجودة ولم تُسجل أي ملاحظات أو تلوثات حشرية خلال فترة التنفيذ، مشيراً إلى أن آلية التوزيع ساهمت في تنظيم العمل وضمان وصول الكميات بسلاسة إلى أرض المخابز دون تأخير.

وفي إطار الاستجابة الإنسانية، أشار عبيد إلى أنه تم بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري توزيع نحو 49 طناً من الطحين على مركز الإيواء في بلدة خربة غزالة، ما أسهم في تغطية احتياجات الأسر المستفيدة خلال فترة الدعم.

وأضاف: إن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع نطاق التجربة لتشمل المخابز التي لم تُدرج ضمن الخطة السابقة، بالآلية والكميات ذاتها، بهدف تعميم النتائج الإيجابية على كامل محافظة درعا، وتحقيق استقرار أكبر في توفر الخبز وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتأتي خطة دعم الخبز في إطار التعاون بين الجهات المحلية وبرنامج الغذاء العالمي، بهدف تعزيز الأمن الغذائي في المناطق الريفية، وقد أثبتت التجربة نجاحها في تحسين جودة الخبز وتخفيض تكلفته، ما انعكس إيجاباً على حياة المواطنين، ويمثل توسيع الخطة خطوة استراتيجية نحو تحقيق استدامة في توفير المادة الأساسية للمجتمع المحلي.