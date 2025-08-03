القبض على عصابة مخدرات في حماة وضبط أسلحة وذخائر بحوزتها

حماة-سانا

تمكنت دوريات مركز شرطة مصياف من إلقاء القبض على عصابة متورطة في تجارة وتعاطي المواد المخدرة، كانت بحوزتها أسلحة فردية وذخائر متنوعة، في خطوة تعكس الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة حماة.

وأوضح العميد ماهر مرعي، معاون قائد الأمن الداخلي للشؤون الشرطية في المحافظة، أن العملية جاءت ثمرة متابعة دقيقة وتحرك أمني مدروس، ضمن إطار خطة متكاملة لمكافحة الجريمة المنظمة وحماية المجتمع من آفة المخدرات.

وأشار العميد مرعي إلى أنه تم تنظيم الضبط اللازم بحق أفراد العصابة، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، مؤكداً أن الأمن الداخلي في حماة يواصل جهوده بلا هوادة لضمان سلامة المواطنين والتصدي لكل ما يهدد أمنهم.

ودعا العميد مرعي المواطنين إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية، لما لذلك من دور محوري في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المحافظة.

وتشهد محافظة حماة جهوداً أمنية متواصلة لمكافحة الجريمة المنظمة، ولا سيما تجارة المخدرات التي تُعد من أخطر التهديدات المجتمعية، وتأتي هذه العملية في سياق سلسلة من التحركات النوعية التي تنفذها الأجهزة الأمنية لتعزيز الاستقرار، وتعاون المواطنين مع الجهات المختصة يشكل ركيزة أساسية في التصدي لهذه الظواهر الخطرة.