درعا تنتج 200 ألف طن بندورة هذا الموسم وتتصدر الإنتاج السوري

درعا-سانا

أعلنت مديرية زراعة درعا أن إنتاج المحافظة من محصول البندورة خلال الموسم الزراعي الحالي بلغ نحو 200 ألف طن، لتواصل المحافظة تصدّرها في إنتاج هذا المحصول الحيوي على مستوى سوريا، رغم التحديات المناخية والاقتصادية التي أثّرت على جودة وكميات الإنتاج.

وفي تصريح لـ سانا، أوضح المهندس حسن الأحمد، رئيس دائرة التخطيط والتعاون الدولي في المديرية، أن المساحة المخططة لزراعة البندورة الصيفية الرئيسية بلغت 1384 هكتاراً، بينما تجاوزت المساحة المنفذة 2507 هكتارات، أي بزيادة قدرها 1123 هكتاراً عن الخطة الزراعية المعتمدة.

وأضاف الأحمد: إن درعا تُعد من المحافظات الرائدة في إنتاج البندورة بعروتيها الصيفية الرئيسية والتكثيفية، مشيراً إلى أن نجاح الزراعة يعتمد على خبرة الفلاحين المحليين الذين يزرعون أصنافاً تصديريةً ذات مواصفات عالية، إلى جانب أصناف تسويقية تلبي احتياجات السوق المحلية.

وتُعد محافظة درعا من أبرز المناطق الزراعية في سوريا، وتتميز بإنتاج وفير لمحصول البندورة بعروتيه الصيفية الرئيسية والتكثيفية، ويعتمد الفلاحون في درعا على خبرات متراكمة في الزراعة، ما يتيح إنتاج أصناف تصديرية وتسويقية عالية الجودة، ورغم التحديات المناخية والاقتصادية، تواصل المحافظة تحقيق أرقام إنتاجية لافتة سنوياً.