انطلاقة جديدة لدهانات أمية في السوق السورية وتخفيضات تصل إلى 25 بالمئة

دمشق-سانا

أثمرت أعمال جهود إدارة الشركة العامة للدهانات والصناعات الكيميائية “أمية”، بعد سقوط النظام البائد، عن إعادة انطلاق الشركة من جديد، إنتاجياً وتسويقياً، لتعزيز حضورها في السوق المحلية، مع المحافظة على جودتها والثقة المعهودة بمنتجاتها وبأسعار التنافسية.

وأكد مدير عام الشركة العامة للدهانات “أمية” مصطفى فيصل خطاب في تصريح لمراسل “سانا”، أن الشركة شهدت تحسناً ملحوظاً في الأداء والإنتاجية، بعد تنفيذ سلسلة من أعمال التأهيل والصيانة، التي شملت مختلف مرافقها، بالإضافة إلى تطوير خطوط الإنتاج، وتوفير المواد الأولية بأسعار مناسبة، وذلك منذ استلام الإدارة الجديدة، بعد التحرير من النظام البائد.

وأوضح خطاب أنه تم إنجاز أعمال نوعية في مجال الكهرباء لضمان استقرار التغذية الكهربائية، وعليه تم استقطاب عدد من العمال الجدد من فئة الشباب، لرفد العملية الإنتاجية مع الحفاظ على الكوادر الفنية والخبرات داخل الشركة، ما يسمح بالعمل على ورديتين دون أي معوقات، لافتاً إلى أن الشركة مستعدة لتلبية احتياجات القطاعين العام والخاص على حد سواء، وتعمل جاهدة لإعادة تفعيل التعاقدات مع الجهات العامة، التي كانت تعتمد في السابق على منتجات “أمية” بشكل رئيسي.

وأشار خطاب إلى أن خطة الشركة التسويقية شملت تخفيضات على أسعار مختلف منتجاتها من الدهانات، بنسبة تصل إلى 25 بالمئة، إلى جانب تجديد عقود الوكلاء القائمين بشروط جديدة، والتعاقد مع وكلاء جدد مع تقديم حوافز تسويقية وتسهيلات تمكنهم من تحقيق كمية مبيعات أكثر لمنتجات “أمية”، ومنافسة المنتجات المماثلة في السوق المحلية.

من جهته بين المدير الفني في الشركة المهندس لؤي ليلى أن منظومة الرقابة الداخلية تلعب دوراً أساسياً في ضمان جودة المنتجات النهائية، وذلك من خلال تطبيق اختبارات صارمة على المواد الأولية، وعلى مختلف مراحل الإنتاج، وهي القيام باختبارات دقيقة للمواد الأولية، قبل إدخالها في العملية الإنتاجية، وتشمل قياس الكثافة، وقرينة الانكسار، ودرجة الغليان، ونسبة المواد الصلبة، وغيرها من المؤشرات الفيزيائية والكيميائية الأساسية.

وبالنسبة للمواد المنتجة، أوضح المدير الفني في الشركة أنه بالنسبة للدهان المنتج، نقيس النعومة، واللزوجة، والكثافة، ودرجة الاستقرار، وذلك على مراحل متعددة من الإنتاج، مشيراً إلى أنه بعد التأكد من مطابقة جميع القيم والمعايير للمواصفات المعتمدة، حسب النشرات الفنية المعتمدة، والمواصفة القياسية السورية، يتم إصدار الموافقة على التعبئة والطرح في السوق.

بدوره بين مدير الإنتاج في الشركة، الكيميائي سامر زيدان أنه يتم استقبال الطلبات الواردة من مختلف الجهات عن طريق الدائرة التجارية، وتعمل على تأمين الأصناف المطلوبة من الدهانات بجودة عالية تلبي احتياجات السوق المحلية بمختلف الأنواع، سواء كانت دهانات مخصصة للاستخدام الذاتي أو الصناعي أو المائي.

وأشار إلى أن الشركة تتميز على مستوى القطر بإنتاج دهانات صناعية نوعية، من أبرزها الدهانات الطرقية ذات الجودة العالية، إضافة إلى دهانات “المضادة للبكتيريا” المستخدمة في المشافي والمخابر، والتي تعد من المنتجات النادرة محلياً، حيث تكاد الشركة العامة “أمية” تكون الجهة الوحيدة المنتجة لها في السوق السورية حتى الآن.

وبين زيدان أن المرحلة الحالية، بعد تحرير العديد من المناطق واستقرار الوضع الأمني، تشهد قدرة متزايدة للسوق على استيعاب أصناف وأنواع جديدة من المواد الأولية، والدهانات المتخصصة، وأضاف: إن الشركة تعمل على توسيع قائمة منتجاتها، لتشمل أصنافاً متعددةً وبأسعار مناسبة، بما يضمن المنافسة الفعّالة في السوق المحلية، وتلبية حاجات المواطنين والمؤسسات على حد سواء.

يشار إلى أن المبيعات الإجمالية للشركة في النصف الأول من عام 2025 بلغت نحو 2.63 مليار ليرة سورية، منها 1.42 مليار ليرة للقطاع العام و1.21 مليار ليرة للقطاع الخاص.