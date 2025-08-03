استئناف منح براءة الذمة العقارية في اللاذقية بعد توقف 8 أشهر

اللاذقية-سانا

أعلنت مديرية المالية في محافظة اللاذقية اليوم، عن استئناف منح “براءة الذمة” الخاصة بالمعاملات العقارية، وذلك بعد توقف دام نحو ثمانية أشهر، نتيجة الأضرار التي لحقت بالمؤسسات الحكومية خلال الفترة الماضية.

وفي تصريح لمراسلة سانا، أكد مدير المالية في اللاذقية، محمد علي من، أن استئناف الخدمة يأتي ضمن خطة حكومية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتفعيل الخدمات المرتبطة بالقطاع العقاري، بما يعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية.

وأشار من إلى أن توقف منح براءة الذمة جاء عقب انهيار النظام البائد، وما تبعه من أعمال تخريب ممنهجة طالت البنية التحتية للمؤسسات العامة، ومنها مديرية المالية، ما أدى إلى تعليق عدد من الخدمات الحيوية.

وأضاف: إن كوادر المديرية تعمل حالياً بكامل طاقتها لتقديم الخدمة للمواطنين بأعلى درجات الكفاءة والشفافية، مشدداً على أهمية هذه الخطوة في تسهيل عمليات البيع والشراء العقاري، وضمان حقوق الأطراف المتعاملة.

ويُعد استئناف منح براءة الذمة العقارية خطوة أساسية في إعادة انتظام المعاملات العقارية، وعودة الثقة إلى المنظومة الإدارية في المحافظة، بعد أشهر من التوقف الذي أثر على حركة السوق العقارية.