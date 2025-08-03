الحرارة للارتفاع والجو حار نسبياً

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع بشكل طفيف في بعض المناطق، لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في الأجزاء الشرقية والشمالية الشرقية، وحول معدلاتها في باقي المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية خفيفة من المطر على أجزاء من المنطقة الساحلية، مع أجواء سديمية في أغلب المناطق الداخلية، ويكون الجو معتدلاً ليلاً بشكل عام ولطيفاً على المرتفعات الجبلية مع رطوبة نسبية عالية، مع احتمال تشكل ضباب خفيف على أجزاء من المنطقة الوسطى خلال ساعات المساء والصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية على المناطق الساحلية والجنوبية وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق، بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كيلو متراً في الساعة، وخاصة على المناطق الشمالية الغربية والوسطى والجنوبية والشرقية، تثير الغبار في المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..