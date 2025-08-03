لأول مرة منذ 600 عام… ثوران بركان كراشينينيكوف في روسيا

موسكو-سانا

أعلنت رئيسة فريق الاستجابة للثورات البركانية في مقاطعة كامتشاتكا الروسية أولغا غيرينا اليوم تسجيل ثوران لبركان كراشينينيكوف لأول مرة منذ 600 عام.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن غيرينا قولها: “هذا أول ثوران تاريخي لبركان كراشينينيكوف ويلاحظ حالياً تشقق في المنحدر وتشكل قبة من الحمم البركانية، مصحوبة بنشاط قوي للبخار والغاز”.

وأضافت غيرينا: يرتفع عمود رماد قوي فوق الفوهة الشمالية للبركان، ويمتد عمود الرماد شرقه، مشيرة إلى أنه يحتمل أن يكون ثوران بركان كراشينينيكوف مرتبطاً بزلزال قوي ضرب المنطقة مؤخراً.

وضرب الأربعاء الماضي زلزال، بلغت قوته 8.8 درجات على مقياس ريختر ساحل شبه جزيرة كامتشاتكا شرق روسيا، وهو أقوى زلزال يضرب المنطقة منذ عام 1952، وتسبب بوقوع عدد من الإصابات ودمار عدد كبير من المباني.