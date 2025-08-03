رابطة العالم الإسلامي تدعو إلى المسارعة في إنقاذ الشعب الفلسطيني

الرياض-سانا

دعت رابطة العالم الإسلامي جميع دول العالم إلى المسارعة في إنقاذ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، جراء الأوضاع الكارثية والمأساة الإنسانية في القطاع نتيجة النقص الشديد في المواد الغذائية واستمرار العدوان الإسرائيلي عليه.

وطالبت الرابطة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني اليوم بتأييد البيان الختامي للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، الذي عقد في نيويورك، ولا سيما في ظل الواقع الكارثي في الأراضي الفلسطينية، وتواصل انتهاكات الجرائم الإسرائيلية، والتي باتت تشكل تهديداً جدياً خطيراً على المنطقة والمجتمع الدولي، وفق التقارير الأممية.

بدوره شدد الأمين العام للرابطة الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، على الحاجة الملحة إلى المضي قدماً وفوراً في المسار الذي رسمه المؤتمر الدولي، مؤكداً أن الرابطة ستعمل مع جميع شركائها للإسهام بالدفع نحو التأييد الدولي للبيان الختامي، الذي أصدره المؤتمر، والوقوف الى جانب الحق والشرعية الدولية.

وأكد العيسى أن البيان الختامي قدم فرصةً تاريخيةً لوقف هذه الحرب المروعة في قطاع غزة، وتطبيق حل الدولتين، وإحلال السلام الشامل العادل والدائم في المنطقة.

وكان البيان الختامي الصادر عن المؤتمر باسم “إعلان نيويورك” دعا يوم الأربعاء الماضي إلى الوقف الفوري للحرب في غزة، وإطلاق سراح كل الرهائن والمعتقلين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، إضافة إلى فتح جميع المعابر الإنسانية بشكل عاجل، والسماح بدخول المساعدات الإغاثية دون قيود، مع التأكيد على رفض الحصار واعتبار استخدام التجويع كسلاح انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.