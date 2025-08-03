وزير الاقتصاد السوري لفعاليات حلب: تسجيل الشركات عن بُعد وتخفيض أسعار حوامل الطاقة قريباً

حلب-سانا

بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار، مع عدد من ممثلي غرفتي تجارة وصناعة حلب، سبل تنشيط العمل الاقتصادي في المحافظة، وتعزيز بيئة الاستثمار والإنتاج، وذلك بحضور نائب الوزير المهندس باسل عبد الحنان ومحافظ حلب عزام الغريب.

وفي لقائه مع غرفة تجارة حلب، ناقش الوزير الشعار، إمكانية منح السجلات التجارية للشركات محدودة المسؤولية في المحافظات، مؤكداً أن تسجيل الشركات سيكون متاحاً عن بعد في المرحلة المقبلة، ولن يكون محصوراً بدمشق كما كان سابقاً.

وتناول اللقاء مطالب التجار المتعلقة بضبط الحدود ومكافحة التهريب، وتفعيل الضابطة الجمركية في الداخل السوري، إلى جانب تشديد تطبيق المواصفات القياسية على المنتجات المستوردة، وطُرحت فكرة إقامة مدينة معارض دائمة في حلب، حيث تم عرض عدة مواقع محتملة.

وأكد التجار، على ضرورة أن يتضمن البيان الجمركي شهادة تسجيل تاجر في غرفة التجارة، كما دعوا إلى إعادة النظر في الرسوم الجمركية المتعلقة بالوزن القائم للبضائع.

وفي لقائه مع غرفة صناعة حلب، تم التركيز على سبل حماية المنتج المحلي من ظاهرة الإغراق، وعلى دور الجمارك في الحد من دخول المنتجات المهربة التي تُلحق ضرراً بالصناعة الوطنية، كما شدد الصناعيون على أهمية تحفيز الإنتاج المحلي عبر تخفيض التكاليف.

وفي هذا السياق، أعلن وزير الاقتصاد والصناعة، أن الحكومة ستتخذ خلال الأيام القادمة إجراءات لتخفيض أسعار حوامل الطاقة، بما في ذلك الفيول والغاز والكهرباء، بالإضافة إلى إلغاء الضريبة المفروضة على الكهرباء.

كما ناقش الحضور، الخارطة الاستثمارية الصناعية الخاصة بمحافظة حلب، واستعرضوا العقارات العامة المتاحة لطرحها ضمن مشاريع استثمارية منتجة، بالشراكة مع القطاع الخاص.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والصناعة مع الفعاليات الاقتصادية، لتحفيز التعافي الاقتصادي في المحافظات، وتوفير بيئة مناسبة لرجال الأعمال والمستثمرين.