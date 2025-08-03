إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع لـ سانا: تمكنت قوات الجيش العربي السوري الساعة 21:40 من صد عملية تسلل قامت بها قوات “قسد” على إحدى نقاط انتشار الجيش بريف منبج قرب قرية الكيارية

الأحد / 3 / 08 / 2025
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سوريا والعالم
سفارة أذربيجان بدمشق: تدشين خط نقل الغاز إلى سوريا يعكس رغبة القيادة الأذربيجانية في دعم التنمية الاقتصادية فيها
2025-08-02
إيطاليا تدعم الاستجابة الصحية في سوريا بمبلغ 3 ملايين يورو
2025-08-02
وزير الاتصالات يلتقي أبناء الجالية السورية في الأردن
2025-08-01
وزارة الخارجية السورية تعلن تقديم خدمات قنصلية للسوريين المقيمين في ليبيا مجاناً
2025-08-01
وصول أولى رحلات الخطوط الجوية التركية إلى مطار حلب بعد توقف دام 14 عاماً
2025-08-01
الشيباني: هناك رغبة مشتركة بين سوريا وروسيا لإقامة علاقات جديدة
2025-08-01
وزير الخارجية أسعد الشيباني يلتقي أبناء الجالية السورية في العاصمة الروسية موسكو
2025-08-01
محليات
الشيخ ليث البلعوس: أبناء السويداء متمسكون بوحدة سوريا بعيداً عن أي أجندات خارجية
2025-08-02
الأمن الداخلي في اللاذقية يلقي القبض على المجرم نبيل دريوسي
2025-08-02
إجلاء 386 شخصاً معظمهم من النساء والأطفال من السويداء
2025-08-02
رئيس هيئة المفقودين: نتعاون مع المنظمات الحقوقية والجهات المعنية لكشف مصير المفقودين
2025-08-02
لتأمين سير العملية التعليمية للعائدين إلى قراهم… ترميم خمس مدارس في منطقة الغاب بريف حماة
2025-08-02
الموارد المائية بحماة تجري تقييماً لأوضاع سد تل التوت الشرقي
2025-08-02
مياه الشرب في حماة تدعو إلى ترشيد الاستهلاك
2025-08-02
رياضة
أمية يتجاوز الرواد برباعية في ذهاب الملحق المؤهل للدوري السوري الممتاز
2025-08-02
11 ميدالية لسوريا في بطولة مستر يونيفرس الدولية لبناء الأجسام في الأردن
2025-08-02
اتحاد الترياثلون يقيم اختبارات لانتقاء المنتخب الوطني تحضيراً للاستحقاقات المقبلة
2025-08-02
اختتام بطولة الجمهورية للبلياردو 8 كرات
2025-08-01
خان شيخون يتأهل إلى الدوري الممتاز بكرة القدم
2025-08-01
مارسيليا الفرنسي يعلن عودة المهاجم أوباميانغ إلى صفوفه
2025-07-31
اتحاد ألعاب القوى يتحضر لإقامة بطولة النخبة في دمشق
2025-07-30
اقتصاد
وزير الاقتصاد السوري لفعاليات حلب: تسجيل الشركات عن بُعد وتخفيض أسعار حوامل الطاقة قريباً
2025-08-02
حاكم المصرف المركزي: إعفاء مشتري العقارات من الإيداع البنكي خطوة لتسهيل الإجراءات
2025-08-02
سفارة أذربيجان بدمشق: تدشين خط نقل الغاز إلى سوريا يعكس رغبة القيادة الأذربيجانية في دعم التنمية الاقتصادية فيها
2025-08-02
بدء توريد الغاز الأذربيجاني إلى سوريا عبر تركيا
2025-08-02
صندوق قطر للتنمية: دعم الطاقة الكهربائية في سوريا يأتي استكمالاً لجهود دعم الأشقاء السوريين
2025-08-01
قمة سيلكون للتكنولوجيا والتحول الرقمي تُطلق شرارة المستقبل الرقمي في سوريا
2025-08-01
غرف الزراعة السورية: تشكيل لجنة لتحديد أسعار الفروج الحي من أرض المزرعة
2025-07-31
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الشريط الإخباري
المالية السورية: نقل أرصدة رواتب العاملين في السويداء مؤقتاً إلى البنوك في إزرع
بدء توريد الغاز الأذربيجاني إلى سوريا عبر تركيا
وزيرا الخارجية التركي والسعودي يبحثان مستجدات الأوضاع في سوريا وغزة
وزارة الخارجية السورية تعلن تقديم خدمات قنصلية للسوريين المقيمين في ليبيا مجاناً
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إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع لـ سانا: تمكنت قوات الجيش العربي السوري الساعة 21:40 من صد عملية تسلل قامت بها قوات “قسد” على إحدى نقاط انتشار الجيش بريف منبج قرب قرية الكيارية
2025-08-02
2025-08-02
mohamad
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الشيخ ليث البلعوس: أبناء السويداء متمسكون بوحدة سوريا بعيداً عن أي أجندات خارجية
التالي
إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع لـ سانا: نفذت قوات “قسد” صليات صاروخية استهدفت منازل الأهالي بقرية الكيارية ومحيطها في ريف منبج بشكل غير مسؤول ولأسباب مجهولة، ما أدى لإصابة 4 من عناصر الجيش و3 مدنيين بجروح متفاوتة، وتعمل قوى الجيش على التعامل مع مصادر النيران التي استهدفت القرى المدنية القريبة من خطوط الانتشار
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إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لـ سانا: تقوم وحدات الجيش العربي السوري في هذه اللحظات بتنفيذ ضربات دقيقة تستهدف مصادر النيران التي استخدمتها قوات “قسد” في قصف قرية الكيارية ومحيطها بريف منبج، وقد تمكنت قواتنا من رصد راجمة صواريخ ومدفع ميداني تم استخدامهما في الاعتداء بمحيط مدينة مسكنة الواقعة شرق محافظة حلب
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