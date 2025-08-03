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مراسل سانا في حلب: إصابة 7 مواطنين بجروح جراء قصف قوات “قسد” براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية على قرية الكيارية بريف منبج

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إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لـ سانا: تقوم وحدات الجيش العربي السوري في هذه اللحظات بتنفيذ ضربات دقيقة تستهدف مصادر النيران التي استخدمتها قوات “قسد” في قصف قرية الكيارية ومحيطها بريف منبج، وقد تمكنت قواتنا من رصد راجمة صواريخ ومدفع ميداني تم استخدامهما في الاعتداء بمحيط مدينة مسكنة الواقعة شرق محافظة حلب

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