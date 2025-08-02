“البوصلة الأسرية”… ندوة تثقيفية توعوية في قصر الثقافة بحمص

حمص-سانا

نظمت مديرية ثقافة حمص، بالتعاون مع مدرسة رواد المستقبل الافتراضية اليوم ندوة بعنوان “البوصلة الأسرية”، وذلك في قصرالثقافة بحمص.

وتناولت الندوة عدة محاور، أهمها الفهم التطبيقي للقيم، ومفهوم الأسرة وأسس البناء، ورحلة بناء القيم، وتصميم منظومة القيم الأسرية، وإعادة ضبط أهم القيم الناظمة للأسرة السورية.

وأشار المستشار التربوي في منصة ملاذ الأسرية، والمدير العلمي لشركة مشكاة المتخصصة في تطوير المناهج التربوية، أنس حشيشو في تصريح لمراسلة سانا، إلى أن الندوة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تحمل سياقاً تربوياً قيمياً في تنشئة الأسرة، وخاصة الشباب المقبلين على تأسيس أسرة، وهي التي تعتبر أهم مؤسسة مجتمعية.

وأضاف حشيشو: إنه يجب التركيز على فئة الشباب لتعريفها بالمقومات والواجبات اللازمة لبناء هذه المؤسسة عبر أفراد يتسمون بهوية أخلاقية متميزة، مبيناً أنه تمت الإضاءة على أساليب بناء الأسرة السليمة المتوازنة، والقيم التي تبنى عليها، وضوابط التعامل بين الآباء والأمهات وأبنائهم، تحت مظلة المودة والرحمة والتسامح والمسؤولية والقيم الإيجابية البناءة.

وتضمنت الندوة عرض سلسلة من الأنشطة التطبيقية، واستبياناً يهدف إلى بناء منظومة قيمية متكاملة للأسرة السورية.