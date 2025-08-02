اليماحي: نطالب بموقف أوروبي برلماني جماعي لوقف جرائم الاحتلال في غزة

جنيف-سانا

طالب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، اليوم، الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بأن يكون لها دور مؤثر في بلورة موقف أوروبي برلماني جماعي لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وذكر موقع البرلمان أن ذلك جاء خلال لقاء اليماحي مع رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ثيودروس روسوبولوس، على هامش مشاركتهما في المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات بمقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف بسويسرا.

وأوضح اليماحي أن اللقاء مع الجمعية يكتسب أهمية كبيرة، خاصة من ناحية الحديث عن الوضع الإنساني الكارثي ووضع حقوق الإنسان في غزة، مثنياً على مواقفها الإيجابية تجاه القضية الفلسطينية، ورفضها جرائم حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال في القطاع.

من جانبه أكد روسوبولوس أن الجمعية تولي اهتماماً كبيراً بما يحدث من جرائم في القطاع، وتصدر قرارات وتقارير منتظمة حول هذه الأوضاع، مشيراً إلى أن الجمعية مقبلة على التصويت على مشروع قرار لاستبعاد ممثلي كنيست الاحتلال منها بسبب هذه الجرائم.

وأكد رئيس الجمعية أن الأولوية القصوى في الفترة الحالية هو الوقف التام والدائم وغير المشروط لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية دون أي شروط أو عراقيل من جانب الاحتلال.

كما اتفق اليماحي وروسوبولوس على النظر في إمكانية عقد جلسة مشتركة بين البرلمانين لحشد الدعم للقضية الفلسطينية.

وكان اليماحي طالب أول أمس بإطلاق نداء برلماني عالمي للاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية.