11 ميدالية لسوريا في بطولة مستر يونيفرس الدولية لبناء الأجسام في الأردن

عمان-سانا

حقق منتخب سوريا لبناء الأجسام 11 ميدالية (2ذهب و5 فضة و4 برونز)، في بطولة مستر يونيفرس الدولية، المقامة في الأردن.

وحقق اللاعب مهدي عرول ميداليتين ذهبيتين بفئتي (جونيور كلاسيك بدي بيلدنغ)، و(جونيور كلاسيك فيزيك)، وميدالية فضية بفئة (كلاسيك بدي بيلدنغ للرجال).

وأحرز الميداليات الفضية أيضاً كل من اللاعبين علي الأفغاني، وأمير الناشف ووائل ديب، وياسر الرفاعي، بفئات (مينز فيزيك)، و(جونيور بدي بيلدنغ)، و (مينز سيمي برو).

وحقق الميداليات البرونزية كل من جعفر جنبلاط /ميداليتين/ بفئتي (جونيور فيزيك) و(مينز فيزيك)، وعبد الله حميدي بفئة (جونيور كلاسيك بدي بيلدنغ)، وياسر الرفاعي بفئة (مينز كلاسيك فيزيك).

رئيس اتحاد غرب آسيا لبناء الأجسام منار هيكل أشار إلى المستوى الفني الجيد لمنتخب سوريا، والنتائج المتميزة التي حققها في هذه البطولة التي تُعد من أبرز البطولات على المستويين العربي والدولي في رياضة بناء الأجسام.

وبين هيكل أن النتائج التي تحققت تعكس المستوى العالي للاعبي سوريا والجهود الكبيرة أثناء مرحلة التحضير.

يشار إلى أن المشاركة في هذه البطولة تمثل محطة مهمة لمنتخب سوريا استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تقام بالبحرين في شهر تشرين الثاني القادم، وفي بطولة العالم التي تقام في السعودية خلال شهر كانون الأول القادم.