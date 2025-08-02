لتأمين سير العملية التعليمية للعائدين إلى قراهم… ترميم خمس مدارس في منطقة الغاب بريف حماة

حماة-سانا

ضمن حملة “حماة تنبض من جديد”، بدأت مديرية التربية بالتعاون مع مؤسسة الاستجابة الطارئة، ومنظمات غير حكومية بترميم خمس مدارس في منطقة الغاب بريف المحافظة الشمالي الغربي.

وأوضح أمين سر المجمع التربوي في منطقة الغاب عبد الفتاح عبيد لمراسل سانا، أن المديرية بدأت، بالتعاون مع مؤسسة الاستجابة الطارئة ومنظمتي “انجي” و”أيادي الأسخياء” بترميم مدارس تتبع لمجمع السقيلبية التربوي، بهدف تحفيز الأهالي المهجرين على الاستقرار في قراهم وبلداتهم، مشيراً إلى وجود 108 مدارس متضررة في منطقة السقيلبية بحاجة إلى ترميم، 15 منها في مجمع شطحة التربوي بحاجة إلى إعادة بناء.

ولفت إلى أن خطة المديرية تقوم على تجهيز مدرسة واحدة على الأقل في كل قرية أو تجمع سكني، حتى يتمكن الأهالي العائدون من ضمان تعليم أبنائهم، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يتطلب المزيد من الدعم لترميم المدارس المتضررة.

بدوره بيّن المدير التنفيذي في مؤسسة الاستجابة الطارئة فراس منصور أن المؤسسة تسهم ضمن المرحلة الأولى بترميم خمس مدارس في منطقة الغاب، إضافة إلى مراكز صحية وآبار مياه، لتخديم الأسر العائدة إلى مناطق سكنها، مضيفاً: إن المؤسسة تسعى للعمل بشكل أوسع من أجل تقديم الخدمات الأساسية في القرى والبلدات التي شهدت عودة سكانها إليها.