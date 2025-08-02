الموارد المائية بحماة تجري تقييماً لأوضاع سد تل التوت الشرقي

حماة-سانا

أجرى فريق هندسي من مديرية الموارد المائية بحماة جولة تفقدية على سد تل التوت الشرقي، لتقييم الاحتياجات الفنية الطارئة للسد قبل حلول موسم الأمطار.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي في الموارد المائية بحماة فراس كرم في تصريح لمراسل سانا، أن أبرز الأولويات الطارئة التي يحتاجها السد، وفق رؤية الفريق الهندسي، تتمثل في صيانة المصرف الرئيس، ومعالجة الرشوحات التي تؤدي إلى تسرب المياه أثناء فترة التخزين، لضمان الجاهزية التشغيلية والاستفادة المثلى من مياه السد خلال الموسم المطري المقبل.

وأضاف: إن سد تل التوت، الذي يبعد نحو 55 كيلومتراً شرق مدينة حماة، يُعد من السدود الحيوية في المنطقة، نظراً لدوره في حماية مدينة سلمية من أخطار السيول والانجرافات، إلى جانب كونه سداً تخزينياً يغذي آبار المنطقة على مدار أكثر من ثلاثة أشهر، ويوفر المياه اللازمة لسقاية المزروعات والثروة الحيوانية في الريف الشرقي.