مياه الشرب في حماة تدعو إلى ترشيد الاستهلاك

حماة-سانا

دعت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة حماة المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك بسبب انخفاض كميات المياه الواردة إلى محطة تنقية القصير المصدر الرئيسي لمياه الشرب في المدينة.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي في المؤسسة أحمد عبد الرحمن في تصريح لسانا اليوم أن انخفاض الغزارة يعود إلى تدني الهطل المطري خلال الموسم الحالي، والذوبان السريع للثلوج في المرتفعات، وانخفاض الغزارة المائية في أعالي نهر العاصي، وانتشار الآبار غير المرخصة واستنزافها للموارد المائية.

وشدد عبد الرحمن على ضرورة الالتزام بترشيد الاستهلاك وتجنب الهدر، وخاصة في أوقات الذروة، والامتناع عن استخدام مياه الشرب في ري المزروعات أو غسيل السيارات، مشيراً إلى أهمية الإبلاغ عن أي تعديات أو أعطال عبر القنوات المخصصة، وسيتم تطبيق الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين.