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دخول قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى محافظة السويداء عبر ممر مدينة بصرى الشام

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قافلة المساعدات الإنسانية في طريقها إلى محافظة السويداء

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