دخول قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى محافظة السويداء عبر ممر مدينة بصرى الشام

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سوريا والعالم
إيطاليا تدعم الاستجابة الصحية في سوريا بمبلغ 3 ملايين يورو
2025-08-02
وزير الاتصالات يلتقي أبناء الجالية السورية في الأردن
2025-08-01
وزارة الخارجية السورية تعلن تقديم خدمات قنصلية للسوريين المقيمين في ليبيا مجاناً
2025-08-01
وصول أولى رحلات الخطوط الجوية التركية إلى مطار حلب بعد توقف دام 14 عاماً
2025-08-01
الشيباني: هناك رغبة مشتركة بين سوريا وروسيا لإقامة علاقات جديدة
2025-08-01
وزير الخارجية أسعد الشيباني يلتقي أبناء الجالية السورية في العاصمة الروسية موسكو
2025-08-01
باراك: تمويل قطر لتزويد سوريا بالغاز الطبيعي الأذربيجاني خطوةٌ فعّالة نحو الإغاثة والاستقرار
2025-08-01
محليات
الشؤون الاجتماعية تتابع موضوع تحريك حسابات المنظمات غير الحكومية في البنوك السورية
2025-08-02
رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية: تطوير شامل للموانئ والمعابر في سوريا
2025-08-01
الأمن الداخلي في اللاذقية يلقي القبض على المجرم محمد داوود ناصر
2025-08-01
اللجنة المركزية لتنظيم الآليات الحكومية تطلق خطوات للربط الإلكتروني
2025-08-01
مظاهرة في ساحة الأمويين بدمشق رفضاً للتدخل الخارجي في شؤون سوريا
2025-08-01
تأهيل الآبار الداعمة لعين التنور بحمص لتعويض نقص المياه
2025-08-01
وزير الداخلية يلتقي شرطي مرور رفض رشوة ويشكره على موقفه
2025-08-01
رياضة
اتحاد الترياثلون يقيم اختبارات لانتقاء المنتخب الوطني تحضيراً للاستحقاقات المقبلة
2025-08-02
اختتام بطولة الجمهورية للبلياردو 8 كرات
2025-08-01
خان شيخون يتأهل إلى الدوري الممتاز بكرة القدم
2025-08-01
مارسيليا الفرنسي يعلن عودة المهاجم أوباميانغ إلى صفوفه
2025-07-31
اتحاد ألعاب القوى يتحضر لإقامة بطولة النخبة في دمشق
2025-07-30
نادي المجد الرياضي… من أقدم الأندية الرياضية بدمشق وأبرزها في تخريج المواهب
2025-07-30
جناح ليفربول الإنكليزي لويس دياز إلى بايرن ميونخ الألماني رسمياً
2025-07-30
اقتصاد
حاكم المصرف المركزي: إعفاء مشتري العقارات من الإيداع البنكي خطوة لتسهيل الإجراءات
2025-08-02
بدء توريد الغاز الأذربيجاني إلى سوريا عبر تركيا
2025-08-02
صندوق قطر للتنمية: دعم الطاقة الكهربائية في سوريا يأتي استكمالاً لجهود دعم الأشقاء السوريين
2025-08-01
قمة سيلكون للتكنولوجيا والتحول الرقمي تُطلق شرارة المستقبل الرقمي في سوريا
2025-08-01
غرف الزراعة السورية: تشكيل لجنة لتحديد أسعار الفروج الحي من أرض المزرعة
2025-07-31
استقرار أسعار الذهب في السوق السورية
2025-07-31
تجارة عمّان: 92.4 مليون دينار حجم التبادل التجاري مع سوريا خلال 4 أشهر
2025-07-31
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الشريط الإخباري
بدء توريد الغاز الأذربيجاني إلى سوريا عبر تركيا
وزيرا الخارجية التركي والسعودي يبحثان مستجدات الأوضاع في سوريا وغزة
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دخول قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى محافظة السويداء عبر ممر مدينة بصرى الشام
2025-08-02
قافلة مساعدات إنسانية
مدينة بصرى الشام
2025-08-02
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