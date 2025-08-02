اليابان تسجل في تموز أعلى درجة حرارة منذ العام 1898 

طوكيو-سانا

سجلت اليابان في شهر تموز الماضي، أعلى درجة حرارة على الإطلاق لمثل هذا الشهر منذ العام 1898، في ظل موجات حر شديدة مدفوعة بتغير المناخ في مختلف أنحاء العالم.

وذكرت الوكالة الوطنية اليابانية للأرصاد الجوية، أن هذا العام هو الثالث على التوالي الذي تسجّل فيه اليابان أعلى معدل درجة حرارة لشهر تموز، موضحة أن درجات الحرارة في تموز كانت أعلى من المعدل الطبيعي بمقدار بلغ 2,89 درجة مئوية، أي أكثر من الرقم القياسي المسجل في تموز 2024 والبالغ 2,16 درجة مئوية.

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن تستمر موجات الحرارة الشديدة في شهر آب في جميع أنحاء البلاد، فيما يؤكد علماء وخبراء المناخ، أن التغير المناخي الناتج عن الأنشطة البشرية يجعل موجات الحر أكثر شدة وتكراراً وانتشاراً.