سفارة أذربيجان بدمشق: تدشين خط نقل الغاز إلى سوريا يعكس رغبة القيادة الأذربيجانية في دعم التنمية الاقتصادية فيها

دمشق-سانا

أكدت سفارة أذربيجان في دمشق أن تدشين خط نقل الغاز الأذربيجاني عبر الأراضي التركية إلى سوريا اليوم خطوة تعكس رغبة سياسية للقيادة الأذربيجانية في دعم عملية إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في سوريا الصديقة.

وقالت السفارة في تغريدة على منصة إكس: “مبارك للشعب السوري الصديق بمناسبة تدشين خط أنابيب الغاز الذي انطلق عبره نقل الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى سوريا مروراً بتركيا”.

وكانت بدأت في وقت سابق اليوم عملية توريد الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى سوريا عبر الأراضي التركية بحضور وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير ووزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار ووزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف، وممثلين عن صندوق قطر للتنمية وذلك بمعدل نحو 3.4 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً في المرحلة الاولى.