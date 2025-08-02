الشؤون الاجتماعية تتابع موضوع تحريك حسابات المنظمات غير الحكومية في البنوك السورية

دمشق-سانا

في إطار سعيها لتعزيز دور المنظمات غير الحكومية وتسهيل عملها في تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية، تواصل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية متابعة الصعوبات التي تواجه عمل هذه المنظمات، لتعزيز خدماتها وزيادة أعداد المستفيدين منها، وفق مديرة المنظمات غير الحكومية في الوزارة رولا الأغبر.

وفي تصريح لـ سانا، بينت الأغبر أن الوزارة تتابع موضوع أموال المنظمات غير الحكومية في البنوك والمصارف السورية، وتقوم بمخاطبة مصرف سوريا المركزي من أجل تحريك الحسابات، ورفع سقف السحوبات، وذلك انطلاقاً من دورها في تعزيز دور المنظمات غير الحكومية وتمكينها.

وأوضحت الأغبر أن كل ما يتعلق بقيمة المبالغ التي تسمح البنوك والمصارف بسحبها يرتبط بالسيولة المتوفرة لدى المصارف، وإجراءات كل مصرف، لافتةً إلى أن هذه المبالغ تتفاوت من بنك إلى آخر، وهو موضوع خارج عن صلاحيات الوزارة.