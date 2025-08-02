الأجندة الثقافية في سوريا ليوم السبت الـ 2 من آب 2025

دمشق-سانا

دمشق:

1 – نشاط ثقافي بعنوان “أدباء غزة من دمشق”، في مقر الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، الساعة الـ 12 ظهراً.

2 – افتتاح مهرجان “جبر الخواطر” للأطفال في حديقة تشرين، الساعة الـ 7 مساءً.

3 – أمسية فنية بعنوان “الموسيقار المتجدد كمال الطويل”، للباحث الموسيقي عثمان الحناوي الساعة الـ 6 مساءً، في المنتدى الاجتماعي بالطلياني.

4 – عرض مسرحية “آخر ليلة أول يوم” على خشبة مسرح الحمراء، الساعة الـ 7 مساءً.

5 – عرض أفلام “الأربعة المذهلون الخطوات الصعبة، إعادتها، الشاطر، أحمد أحمد، ريتسارت، في صالة سينما سيتي، من الساعة الـ 3,30 ظهراً حتى الساعة الـ 10,15 مساءً.

6 – عرض فيلم الكرتون المدبلج للأطفال “هواة الغناء”، الساعة الـ 6 مساءً في صالة سينما كندي دمر.

7 – عرض فيلم الكرتون المدبلج للأطفال “منتزه العجائب”، الساعة الـ 6 مساءً في صالة سينما كندي دمشق.

حمص:

1 – جلسة حوارية حول كتاب حماية المشاعر، في مؤسسة العزم خلف مقهى الفرح التراثي الساعة الـ4 عصراً.

حلب:

1 – العرض المسرحي الكوميدي “شو القصة” على مسرح نقابة الفنانين الساعة الـ 6 مساءً.

2 – أمسية موسيقية مع زكريا تادفي وفرقته، ضمن الفعاليات الموسيقية بمعرض عنوان، مبنى الكهرباء القديم في شارع فيصل، الساعة الـ 9 مساءً.

3 – جلسة حوارية بعنوان “دور المؤسسات الثقافية في المرحلة الحالية”، ضمن الفعالية الثقافية محاولة رقم واحد، في دار رجب باشا، الساعة الـ 6 مساءً.

اللاذقية:

1 – ورشة مسرحية مع الأخوين ملص، في المركز الثقافي بمدينة اللاذقية، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – المهرجان الأدبي لمسابقة العاديات الأدبية، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمعية، وتقديم جائزة راميتا لعالم الآثار الدكتور جمال حيدر، الساعة الـ 6 مساءً في مقر الجمعية.