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وزير الاتصالات يلتقي أبناء الجالية السورية في الأردن

2025-08-01

عمّان-سانا

التقى وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل ضمن زيارته إلى الأردن بعدد من أبناء الجالية السورية المقيمين فيها، وناقش معهم أبرز المشاريع الرقمية التي تعمل عليها الوزارة وتوجهاتها في مجال الأمن السيبراني، وسبل الاستفادة من الطاقات السورية في الخارج.

وأكّد الوزير هيكل، أهمية خلق بيئة حقيقية لعودة الكفاءات المتخصصة في الاتصالات والتكنولوجيا، والاستفادة من خبراتهم في بناء الاقتصاد الرقمي، سواء عبر العودة أو العمل عن بعد.

كما استعرض وزير الاتصالات، خطة الوزارة في تطوير البنية الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني، من خلال تشريعات متقدمة وشراكات محلية ودولية، مشدداً على أهمية إشراك المغتربين السوريين في دفع عجلة التحول الرقمي في سوريا.

وعكس اللقاء روح التعاون والانتماء، ودور الجاليات في دعم جهود تطوير قطاع الاتصالات في سوريا واستثمار الطاقات الوطنية.

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